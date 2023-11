Exposition Bruno Hocquard 11, rue de Cacheloup Hérisson, 24 novembre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

La boutique d’artisanat « Au fil de l’Aumance » accueille les 24, 25 et 26 Novembre 2023, une exposition des peintures de Bruno Hocquard.

Durant ces 23 jours, l’expo sera en accès libre de 14h à19h..

2023-11-24 14:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

11, rue de Cacheloup Au Fil de l’Aumance

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On November 24, 25 and 26, 2023, the craft store « Au fil de l’Aumance » will be hosting an exhibition of paintings by Bruno Hocquard.

During these 23 days, the exhibition will be open to the public from 2pm to 7pm.

La tienda de artesanía « Au fil de l’Aumance » acogerá los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2023 una exposición de pinturas de Bruno Hocquard.

Durante estos 23 días, la exposición estará abierta al público de 14:00 a 19:00 horas.

Der Kunsthandwerksladen « Au fil de l’Aumance » veranstaltet am 24., 25. und 26. November 2023 eine Ausstellung der Gemälde von Bruno Hocquard.

Während dieser 23 Tage ist die Ausstellung von 14 bis 19 Uhr frei zugänglich.

