LA LECTURE MARCHER JUSQU’AU SOIR 11 rue de Bourgogne, 12 janvier 2023, Loos-en-Gohelle.

Après une résidence de création du 9 au 11 janvier 2023 à la Fabrique Théâtrale, découvrez la « première tentative », l’étape de travail de la création en cours de Anne-Marie Marques..

2023-01-12 à ; fin : 2023-01-12 . .

11 rue de Bourgogne

Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France



After a creative residency from January 9 to 11, 2023 at the Fabrique Théâtrale, discover the « first attempt », the working stage of Anne-Marie Marques’ creation in progress.

Tras una residencia de creación del 9 al 11 de enero de 2023 en la Fabrique Théâtrale, descubra el « primer intento », la fase de trabajo de la creación de Anne-Marie Marques en curso.

Nach einem kreativen Aufenthalt vom 9. bis 11. Januar 2023 in der Fabrique Théâtrale entdecken Sie den « ersten Versuch », die Arbeitsphase des aktuellen Stücks von Anne-Marie Marques.

