La Fabrique de Noël 11 Rue de Bordeu Pau, 1 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pendant tout le week-end, venez participer à nos ateliers créatifs et fabriquer vos propres cadeaux à offrir à vos proches, découvrir notre boutique de créateurs pour dénicher des pépites et goûter à la fabuleuse cuisine de la cheffe Yuri Massines.

De quoi passer un agréable moment en famille ou entre amis, se faire plaisir ou faire plaisir !

Samedi :

10h à 13h et de 14h à 18h : Décorez votre objet céramique

10h à 13h : Créez votre illustration en aquarelle

10h à 13h de 14h à 18h : Modelez vos bijoux en pâte polymère

10h à 13h et de 14h à 18h : Fabriquez votre objet en bois fait-main

10h à 13h et de 14h à 18h : Réalisez votre décoration de table, village de Noël

14h à 18h : Initiez-vous au Cyanotype.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

11 Rue de Bordeu Ateliers Hybride

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All weekend long, come and take part in our creative workshops and make your own gifts to offer your loved ones, discover our designer boutique to unearth nuggets and taste the fabulous cuisine of chef Yuri Massines.

It’s a great way to spend time with family and friends, and to treat yourself or others!

Saturday:

10am to 1pm and 2pm to 6pm: Decorate your ceramic object

10 a.m. to 1 p.m.: Create your own watercolour illustration

10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m.: Fashion your own jewelry with polymer clay

10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m.: Make your own handmade wooden object

10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m.: Make your own Christmas village table decorations

2 pm to 6 pm: Try your hand at Cyanotype

Durante todo el fin de semana, participe en nuestros talleres creativos y haga sus propios regalos para sus seres queridos, descubra nuestra boutique de diseño para desenterrar algunas pepitas y deguste la fabulosa cocina del chef Yuri Massines.

Es una forma estupenda de pasar tiempo con la familia y los amigos, ¡y de darse un capricho a sí mismo o a otra persona!

Sábado:

de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00: Decora tu objeto de cerámica

de 10.00 a 13.00: Crea tu propia ilustración en acuarela

de 10.00 a 13.00 h. y de 14.00 a 18.00 h.: Diseña tu propia joya de arcilla polimérica

de 10.00 a 13.00 h. y de 14.00 a 18.00 h.: Crea tu propio objeto de madera hecho a mano

de 10.00 a 13.00 h. y de 14.00 a 18.00 h.: Crea tu propio adorno de mesa navideño

de 14.00 a 18.00 h: Prueba la cianotipia

Nehmen Sie das ganze Wochenende über an unseren Kreativ-Workshops teil und stellen Sie Ihre eigenen Geschenke für Ihre Lieben her, entdecken Sie unsere Designer-Boutique, um Nuggets zu finden, und probieren Sie die fabelhafte Küche der Küchenchefin Yuri Massines.

Verbringen Sie eine schöne Zeit mit der Familie oder mit Freunden und machen Sie sich oder anderen eine Freude!

Samstags :

10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr: Verzieren Sie Ihr Keramikobjekt!

10h bis 13h: Erstellen Sie Ihre Illustration in Aquarellfarben

10h bis 13h und 14h bis 18h: Modellieren Sie Ihren Schmuck aus Polymerpaste

10:00 bis 13:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr: Stellen Sie Ihr handgefertigtes Holzobjekt her

10.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr: Stellen Sie Ihre Tischdekoration, Weihnachtsdorf her

14h bis 18h: Führen Sie sich in die Cyanotypie ein

Mise à jour le 2023-11-25 par OT Pau