fin : 2024-01-04 . Archivoleur spécial hiver, écriture au porte-plume des vœux pour la nouvelle année, jeu autour des blasons des chevaliers et arbre généalogique de la famille Noël sont au programme des ateliers proposés par les Archives Municipales pendant les vacances. Mardi 2 janvier

Archivoleur spécial Hiver

À 9h30

Viens en aide aux lutins de Noël afin de retrouver le voleur et le précieux document dérobé. (A partir de 9 ans ou 6 ans si accompagnant) Un vœu pour la nouvelle année

À 14h30

Pourquoi ne pas venir aux Archives municipales pour écrire, au porte-plume, un vœu pour la nouvelle année ? Qui sait, peut-être que celui-ci se réalisera ? Jeudi 4 janvier

Mon blason de chevalier

À 9h30

Oyez ! Oyez ! Chevaliers ! Vous qui êtes les gardiens de la magie de l’hiver, quelles sont les armoiries de votre maison ?! Généalogie de la famille Noël

À 14h30

Créons ensemble l’arbre généalogique de la famille Noël. Ateliers pour les jeunes de 8 à 15 ans. Tarif : 3,50€. Pour réserver, appeler au 03.91.90.01.10 ou sur archives@ville-boulogne-sur-mer.fr INFOS PRATIQUES

