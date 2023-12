Don du sang 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Varennes-sur-Allier Don du sang 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier, 29 décembre 2023, Varennes-sur-Allier. Varennes-sur-Allier Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 16:00:00

fin : 2023-12-29 19:00:00 Un don de sang bénévole est mis en place à Varennes sur Allier. Munissez vous d’une pièce d’identité et ne venez pas à jeun..

11 rue de Beaupuy Salle Max Favalelli

Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-sur-allier/