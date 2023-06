SOIRÉE CONTÉE À LA HAUTE FORGE 11 Rue de Beau Soleil Thoiré-sur-Dinan, 16 juin 2023, Thoiré-sur-Dinan.

Thoiré-sur-Dinan,Sarthe

Venez assister à la soirée contée par Jeff des Bois : « Loup y es tu… ».

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 22:00:00. .

11 Rue de Beau Soleil

Thoiré-sur-Dinan 72500 Sarthe Pays de la Loire



Join Jeff des Bois for an evening of storytelling: « Loup y es tu… »

Venga a disfrutar de una velada de cuentacuentos a cargo de Jeff des Bois: « Loup y es tu… »

Besuchen Sie den Abend, der von Jeff des Bois erzählt wird: « Loup y es tu… »

