Stages de violon, Festival Fous d’Archet 2023 11, Rue Chrestias, Colomiers (31), 18 mars 2023, .

Stages de violon, Festival Fous d’Archet 2023 Samedi 18 mars, 09h30 11, Rue Chrestias, Colomiers (31)

35€, 40€

avec Basile Brémaud et Perrine Bourel

11, Rue Chrestias, Colomiers (31) 11, Rue Chrestias, 31770 Colomiers, France [{“link”: “mailto:arpalhands2@free.fr”}, {“link”: “http://www.arpalhands.org/users/files/medias/Stages/2023/Stage%20violon%20Fous%20d%27Archet%202023-2.pdf”}, {“link”: “https://agendatrad.org/e/40941”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}]

Pour ces stages violon avec Perrine Bourel etBasile Brémaud, vous jouerez alternativementavec chaque intervenant sur un module de 3h, soitune durée totale de 6h (par ex 3h avec Perinne lematin puis 3 h avec Basile l’après-midi ouinversement).Perrine Bourel propose avec ce stage d’aborder la**danse emblématique du répertoire de violoneux**des Alpes du Sud-Dauphiné : le rigodon.Comment faire sonner cette musique au violon ?Pour rentrer dans cette matière nous improviseronsautour des modes (échelles musicales) de cesairs puis nous aborderons toutes les particularitésde cette musique de violon (ornements, coupsd’archet…).Basile Brémaud propose d’explorer dans ce stage**la riche musique des violoneux traditionnels**d’Auvergne et du Limousin. L’accent sera mis surles rapports entre musique, danse et chant.Vous aborderez et expérimenterez les notions de cadense, appuis, accents, phrasés, articulations, ornementation, sonorités…Vous travaillerez avec les outils issus de l’oralité, envous appuyant sur l’écoute, l’observation,l’imprégnation et la répétition. Cette approche nouspermettra de tester notre capacité à varier notrediscours.Pour violonistes ayant une bonne maîtrise de leurinstrument et pouvant apprendre un morceau « àl’oreille ». Renseignements, inscriptions :07 82 12 96 42 / arpalhands2@free.frPlaquette stage violon

source : événement Stages de violon, Festival Fous d’Archet 2023 publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:30:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00