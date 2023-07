DÉCOUVERTE GOURMANDE DE L’ATELIER DE CHOCOLAT CARLI 11, rue Charost Ancenis-Saint-Géréon, 6 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Visite et dégustation. Animation estivale gratuite tout public sur inscription..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . .

11, rue Charost Boutique Carli

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Visit and tasting. Free summer activities for the general public (registration required).

Visita y degustación. Actividades de verano gratuitas para el público en general, previa inscripción.

Besichtigung und Verkostung. Kostenlose Sommeranimation für jedes Publikum auf Anmeldung.

