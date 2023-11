Cet évènement est passé Karaoké au Camping Les Acacias 11 Rue Berthe Morisot La Ville-aux-Dames Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

La Ville-aux-Dames Karaoké au Camping Les Acacias 11 Rue Berthe Morisot La Ville-aux-Dames, 24 novembre 2023, La Ville-aux-Dames. La Ville-aux-Dames,Indre-et-Loire Soirée Karaoké au camping Les Acacias à La Ville-aux-Dames..

Vendredi 2023-11-24 19:30:00 fin : 2023-11-24 22:00:00. .

11 Rue Berthe Morisot

La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Karaoke night at Les Acacias campsite in La Ville-aux-Dames. Noche de karaoke en el camping Les Acacias de La Ville-aux-Dames. Karaoke-Abend auf dem Campingplatz Les Acacias in La Ville-aux-Dames. Mise à jour le 2023-11-20 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, La Ville-aux-Dames Autres Lieu 11 Rue Berthe Morisot Adresse 11 Rue Berthe Morisot Ville La Ville-aux-Dames Departement Indre-et-Loire Lieu Ville 11 Rue Berthe Morisot La Ville-aux-Dames latitude longitude 47.40194;0.7802

11 Rue Berthe Morisot La Ville-aux-Dames Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ville-aux-dames/