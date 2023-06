Tootbus Paris 11 rue Auber Paris, 12 juin 2023, Paris.

Paris,Paris

La compagnie Open Tour propose – de jour comme de nuit – des tours de bus à impériale. Les voyageurs montent et descendent librement aux douze arrêts disponibles sur le circuit. Les bus sont écologiques et roulent au gaz naturel et à l’énergie électrique. Plusieurs formules sont possibles : un pass quatre heures pour découvrir Paris rapidement et des options sur plusieurs jours. Un audioguide (disponible en douze langues) et le Wi-Fi gratuit sont offerts à bord..

à ; fin : . .

11 rue Auber

Paris 75009 Paris Île-de-France



The Open Tour company offers double-decker bus tours – day and night. Passengers are free to get on and off at any of the twelve stops along the route. The buses are environmentally friendly and run on natural gas and electric power. Several options are available: a four-hour pass to discover Paris quickly and options for several days. An audio guide (available in twelve languages) and free Wi-Fi are offered on board.

La empresa Open Tour ofrece recorridos en autobús de dos pisos de día y de noche. Los pasajeros pueden subir y bajar libremente en cualquiera de las doce paradas del recorrido. Los autobuses son ecológicos y funcionan con gas natural y energía eléctrica. Existen varias opciones: un pase de cuatro horas para descubrir París rápidamente y opciones para varios días. A bordo se ofrece una audioguía (disponible en doce idiomas) y conexión Wi-Fi gratuita.

Das Unternehmen Open Tour bietet – sowohl tagsüber als auch nachts – Touren mit Doppeldeckerbussen an. Die Fahrgäste können an den zwölf Haltestellen, die es auf der Tour gibt, frei ein- und aussteigen. Die Busse sind umweltfreundlich und werden mit Erdgas und Elektroenergie betrieben. Es gibt verschiedene Angebote: einen Vier-Stunden-Pass, um Paris schnell zu entdecken, und Optionen für mehrere Tage. An Bord gibt es einen Audioguide (in zwölf Sprachen) und kostenloses Wi-Fi.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Paris