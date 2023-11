Concert en plein air 11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie, 26 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Cette année, la fête des musiciens sera célébrée au milieu de la verdure à Oloron ! L’Harmonie municipale va jouer pour la première fois au kiosque du jardin public à l’occasion de la Sainte-Cécile, lors d’un concert gratuit qui aura lieu dimanche 26 novembre à partir de 11h.

Si le mauvais temps est de la partie, le rendez-vous sera replié à la salle du Bel automne, où une réception se déroulera au terme de la prestation..

2023-11-26

11 Rue Alfred de Vigny Kiosque du jardin public

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, the festival of musicians will be celebrated in the middle of greenery in Oloron! For the first time, the Harmonie municipale will be playing on the bandstand in the public gardens on the occasion of Sainte-Cécile, in a free concert on Sunday November 26, starting at 11am.

In the event of bad weather, the concert will be moved to the Salle du Bel Autumn, where a reception will be held at the end of the performance.

¡Este año, la fiesta de los músicos se celebrará en pleno verdor de Oloron! La Harmonie municipale tocará por primera vez en el quiosco de música de los jardines públicos con motivo de Sainte-Cécile, en un concierto gratuito que comenzará a las 11:00 horas del domingo 26 de noviembre.

En caso de mal tiempo, el concierto se trasladará a la Sala del Buen Otoño, donde se ofrecerá una recepción al final de la actuación.

Dieses Jahr wird das Fest der Musiker in Oloron mitten im Grünen gefeiert! Die Harmonie Municipale wird anlässlich der Sainte-Cécile zum ersten Mal im Pavillon des Jardin Public spielen. Das kostenlose Konzert findet am Sonntag, den 26. November ab 11 Uhr statt.

Bei schlechtem Wetter wird der Termin in die Salle du Bel automne verlegt, wo nach dem Auftritt ein Empfang stattfindet.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn