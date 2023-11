PIECE DE THEATRE – POKER POUR L’AUSTRALIE 11 rue Abbé Grégoire Vého, 24 novembre 2023, Vého.

Vého,Meurthe-et-Moselle

La troupe La Petite Lorraine vous propose de découvrir cette pièce de François Scharre, mise en scène par Michel Jacquemin. Comment Michel va cacher à sa femme qu’il a perdu une somme importante au poker?

Réservations au 06 22 02 82 71 ou au 03 83 71 11 87, ou par mail à theatrepetitelorraine@gmail.com

Tarifs: 8€ adultes, 6€ adhérents Familles Rurales, 2€ pour les 12-17 ans.. Tout public

Samedi 2023-11-24 20:15:00 fin : 2023-11-24 . .

11 rue Abbé Grégoire Salle Abbé Grégoire

Vého 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est



La Petite Lorraine invites you to discover this play by François Scharre, directed by Michel Jacquemin. How is Michel going to hide from his wife that he has lost a large sum of money playing poker?

For bookings call 06 22 02 82 71 or 03 83 71 11 87, or e-mail theatrepetitelorraine@gmail.com

Prices: 8? adults, 6? Familles Rurales members, 2? for 12-17 year olds.

La Petite Lorraine le invita a descubrir esta obra de François Scharre, dirigida por Michel Jacquemin. ¿Cómo va a ocultar Michel a su mujer que ha perdido una gran suma de dinero jugando al póquer?

Para reservar llame al 06 22 02 82 71 o al 03 83 71 11 87, o envíe un correo electrónico a theatrepetitelorraine@gmail.com

Precios: 8? para adultos, 6? para miembros de Familles Rurales, 2? para jóvenes de 12 a 17 años.

Die Theatergruppe La Petite Lorraine lädt Sie ein, dieses Stück von François Scharre, inszeniert von Michel Jacquemin, zu entdecken. Wie soll Michel vor seiner Frau verbergen, dass er beim Pokern eine große Summe verloren hat?

Reservierungen unter 06 22 02 82 71 oder 03 83 71 11 87, oder per E-Mail an theatrepetitelorraine@gmail.com

Preise: 8? Erwachsene, 6? Mitglieder von Familles Rurales, 2? für 12- bis 17-Jährige.

Mise à jour le 2023-10-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS