MARCHÉ DE NOËL DU PÔLE KONZETT 11 rue A. J. Konzett Lutzelbourg, 2 décembre 2023, Lutzelbourg.

Lutzelbourg,Moselle

2e édition du marché de Noël au Pôle Konzett – 1 père Noël, 25 exposants et créateurs, des litres de soupe, des crêpes à gogo et du vin chaud, des pizzas et tartes flambées proposées par le club de fléchettes de Garrebourg et un spectacle des Enflammées pour clôturer la journée ! Pour chaque pizza ou tarte flambée vendue, 1 € sera reversé aux écoles de Garrebourg, Hultehouse et Lutzelbourg.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

11 rue A. J. Konzett Pôle Konzett

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est



2nd edition of the Christmas market at the Pôle Konzett – 1 Santa Claus, 25 exhibitors and designers, gallons of soup, pancakes galore and mulled wine, pizzas and tarts flambées offered by the Garrebourg darts club and a show by Les Enflammées to round off the day! For every pizza or tarte flambée sold, 1? will be donated to the schools of Garrebourg, Hultehouse and Lutzelbourg.

2ª edición del mercado de Navidad en el Pôle Konzett: 1 Papá Noel, 25 expositores y diseñadores, litros de sopa, tortitas y vino caliente, pizzas y tartas flambeadas ofrecidas por el club de dardos de Garrebourg y un espectáculo de Les Enflammées para redondear la jornada Por cada pizza o tarta flambeada vendida se donará un euro a las escuelas de Garrebourg, Hultehouse y Lutzelbourg.

2. Weihnachtsmarkt im Pôle Konzett – 1 Weihnachtsmann, 25 Aussteller und Kreative, literweise Suppe, Crêpes à gogo und Glühwein, Pizzas und Flammkuchen, die vom Dartclub Garrebourg angeboten werden, und eine Aufführung der Enflammées zum Abschluss des Tages! Für jede verkaufte Pizza oder jeden Flammkuchen wird 1 ? an die Schulen von Garrebourg, Hultehouse und Lutzelbourg gespendet.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT PAYS DE PHALSBOURG