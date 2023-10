Conférence « Les décors d’applique du sanctuaire des Chenevières à Chassenon » 11 route Longeas Chassenon, 14 octobre 2023, Chassenon.

Chassenon,Charente

Une conférence présentée par Graziella Tendron, chargée de projet, responsable d’opération – EVEHA – Etudes et valorisations archéologiques.

2023-10-14 14:30:00 fin : 2023-10-14 15:30:00. .

11 route Longeas Cassinomagus parc archéologique

Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine



A talk presented by Graziella Tendron, Project Manager, Operations Manager – EVEHA – Archaeological studies and development

Una charla presentada por Graziella Tendron, Directora de Proyectos, Jefa de Operaciones – EVEHA – Estudios Arqueológicos y Desarrollo

Ein Vortrag, präsentiert von Graziella Tendron, Projektleiterin, Operations Manager – EVEHA – Etudes et valorisations archéologiques

