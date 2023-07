Cassinomagus – Visite atelier famille Ludus 11 route Longeas Chassenon, 11 juillet 2023, Chassenon.

Chassenon,Charente

À quoi jouaient les Gallo-romains ? Que veut dire quitter ses noix ?.

2023-07-11 14:30:00 fin : 2023-08-29 15:30:00. EUR.

11 route Longeas Cassinomagus parc archéologique

Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine



What did the Gallo-Romans play? What does it mean to leave your nuts behind?

¿A qué jugaban los galo-romanos? ¿Qué significa dejarse las nueces?

Was spielten die Gallorömer? Was bedeutet es, seine Nüsse zu verlassen?

