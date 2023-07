Cassinomagus – Visite guidée famille 11 route Longeas Chassenon, 11 juillet 2023, Chassenon.

Chassenon,Charente

Suivez une Gallo-romaine à la découverte des thermes de Cassinomagus. Un vrai plongeon dans le passé à faire en famille !.

11 route Longeas Cassinomagus parc archéologique

Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine



Follow a Gallo-Roman to discover the Cassinomagus thermal baths. A real plunge into the past to do with your family!

Siga a un galo-romano para descubrir las termas de Cassinomagus. ¡Una auténtica zambullida en el pasado para hacer en familia!

Folgen Sie einer Gallo-Römerin auf ihrer Entdeckungsreise durch die Thermen von Cassinomagus. Ein wahrer Tauchgang in die Vergangenheit, den Sie mit Ihrer Familie unternehmen können!

