Cet évènement est passé Cassinomagus – Visite guidée De Rustica 11 route Longeas Chassenon Catégories d’Évènement: Charente

Chassenon Cassinomagus – Visite guidée De Rustica 11 route Longeas Chassenon, 10 juillet 2023, Chassenon. Chassenon,Charente Visite du jardin de Pline et de la mini-ferme.

2023-07-10 10:30:00 fin : 2023-08-28 11:30:00. EUR.

11 route Longeas Cassinomagus parc archéologique

Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine



Visit Pliny's garden and mini-farm Visita el jardín de Plinio y la minigranja Besuch des Gartens von Plinius und des Mini-Bauernhofs

