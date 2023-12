Concert d’hiver autour d’un conte d’Andersen 11 route du Pré des Gardes Liglet, 14 janvier 2024 16:00, Liglet.

Liglet,Vienne

Instruments et chants autour du conte d’Andersen : le Sapin..

2024-01-14 fin : 2024-01-14 18:00:00. .

11 route du Pré des Gardes Salle polyvalente Jacqueline Désert

Liglet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Instruments and songs based on Andersen’s fairy tale The Fir Tree.

Instrumentos y canciones basados en el cuento de Andersen El abeto.

Instrumente und Gesang rund um das Andersen-Märchen « Der Tannenbaum ».

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP