Spectacle de danse : La Belle au bois dormant 11 Route du Bourg Mont, 6 janvier 2024, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de danse néo-classique par la Compagnie Illicite de Bayonne. Chorégraphié par Fábio Lopez, ce ballet revisité est inspiré du ballet de 1890 imaginé par Marius Pepita et composé par Piotr Ilitch Tchaïkovski..

11 Route du Bourg Salle des fêtes de Gouze

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Neo-classical dance performance by Bayonne’s Compagnie Illicite. Choreographed by Fábio Lopez, this revisited ballet is inspired by the 1890 ballet imagined by Marius Pepita and composed by Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Espectáculo de danza neoclásica de la Compagnie Illicite de Bayona. Coreografiado por Fábio Lopez, este ballet revisitado se inspira en el ballet de 1890 imaginado por Marius Pepita y compuesto por Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Neoklassische Tanzaufführung der Compagnie Illicite aus Bayonne. Choreographiert von Fábio Lopez, ist dieses neu interpretierte Ballett inspiriert von dem Ballett aus dem Jahr 1890, das von Marius Pepita erdacht und von Pjotr Iljitsch Tschaikowski komponiert wurde.

