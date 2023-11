Téléthon 11 route du Bourg Mont, 9 décembre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Départs à 10h, 11h30, 13h, 14h30 et 16h du relais marche proposé par le Foyer rural. Boucle de 5 km.

10h et 14h : Course de VTT proposée par le Foyer rural. Boucle de 16 km.

Entre 10h et 16h : Départs de la course à pied proposée par le Foyer rural. Boucle de 7 km à faire seul, en famille ou en relais. Jeux en bois pour les enfants par l’association LSR.

10h : Séance de Zumba et de circl mobility training par la coach de Fit n’zen. Durée : 1h.

10h à 18h : Activités sportives en famille avec le tir à l’arc ou le Tchouckball (handball avec des trampolines). Numéro d’art géant : chacun peint une pièce pour un résultat collectif de toute beauté.

10h, 14h et 16h : Théâtre japonais. Le Kamishibai ou pièce de théâtre sur papier.

12h à 14h30 : Grillades et frites à gogo.

14h : Concours de belote organisé par l’association Toustem Youens.

18h : Apéro offert.

20h Repas et concert de Chafao..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

11 route du Bourg Salle des fêtes de Gouze

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Departures at 10 a.m., 11.30 a.m., 1 p.m., 2.30 p.m. and 4 p.m. for the walking relay organized by the Foyer rural. 5 km loop.

10 a.m. and 2 p.m.: Mountain bike race proposed by the Foyer Rural. 16 km loop.

Between 10 a.m. and 4 p.m.: Start of the Foyer Rural running race. 7 km loop to be run alone, as a family or in relays. Wooden games for children by the LSR association.

10 a.m.: Zumba and circl mobility training session by Fit n’zen coach. Duration: 1 hour.

10 a.m. to 6 p.m.: Family sports activities with archery or Tchouckball (handball with trampolines). Giant art number: everyone paints a piece for a beautiful collective result.

10 a.m., 2 p.m. and 4 p.m.: Japanese theater. Kamishibai or paper play.

12pm to 2:30pm: Grills and French fries galore.

2pm: Belote competition organized by the Toustem Youens association.

6pm: Aperitif offered.

8pm: Meal and concert by Chafao.

Salidas a las 10h, 11h30, 13h, 14h30 y 16h para el relevo a pie organizado por el Foyer Rural. Circuito de 5 km.

a las 10.00 y a las 14.00 horas: carrera en bicicleta de montaña organizada por el Foyer Rural. Circuito de 16 km.

Entre las 10h y las 16h: Salida de la carrera a pie propuesta por el Foyer rural. Un circuito de 7 km que se puede realizar en solitario, en familia o por relevos. Juegos de madera para niños a cargo de la asociación LSR.

10.00 h: Sesión de zumba y entrenamiento de movilidad circense a cargo del entrenador Fit n’zen. Duración: 1 hora.

de 10.00 a 18.00 h: Actividades deportivas en familia con tiro con arco o Tchouckball (balonmano con camas elásticas). Espectáculo de arte gigante: cada uno pinta una obra para un bonito resultado colectivo.

10 h, 14 h y 16 h: teatro japonés. Kamishibai o juego de papel.

de 12.00 a 14.30 h: parrilladas y patatas fritas en abundancia.

14.00 h: Concurso de belote organizado por la asociación Toustem Youens.

18.00 h: Aperitivo.

20.00 h: Comida y concierto de Chafao.

Abfahrt um 10 Uhr, 11:30 Uhr, 13 Uhr, 14:30 Uhr und 16 Uhr des Staffelmarsches, der vom Foyer rural angeboten wird. Rundkurs von 5 km.

10 Uhr und 14 Uhr: Mountainbike-Rennen, angeboten vom Foyer rural. 16 km lange Schleife.

Zwischen 10 und 16 Uhr: Start des vom Foyer rural angebotenen Laufwettbewerbs. Eine 7 km lange Runde, die Sie alleine, mit der Familie oder in einer Staffel laufen können. Holzspiele für Kinder von der LSR Association.

10 Uhr: Zumba und Circl Mobility Training von der Trainerin von Fit n’zen. Dauer: 1 Stunde.

10h bis 18h: Sportliche Aktivitäten für die ganze Familie mit Bogenschießen oder Tchouckball (Handball mit Trampolinen). Riesige Kunstnummer: Jeder malt ein Stück für ein kollektives, wunderschönes Ergebnis.

10.00, 14.00 und 16.00 Uhr: Japanisches Theater. Kamishibai oder Theaterstück auf Papier.

12h bis 14h30: Grillen und Pommes frites à gogo.

14 Uhr: Belote-Wettbewerb, organisiert von der Vereinigung Toustem Youens.

18 Uhr: Angebotener Aperitif.

20 Uhr Essen und Konzert von Chafao.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Coeur de Béarn