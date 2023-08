Fêtes locales de Gouze 11 route du Bourg Mont, 10 septembre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Messe solennelle suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts.

12h Vin d’honneur offert à la mairie.

13h Repas animé par Black Lights. Assiette gourmande, canette, gratin de pommes de terre, tiramisu, vin et café.

15h Après-midi détente : pétanque, belote, maquillage, poneys, jeux gonflables..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

11 route du Bourg Salle des fêtes de Gouze

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Solemn mass followed by wreath-laying at the war memorial.

12pm Vin d’honneur at the town hall.

1pm Lunch hosted by Black Lights. Assiette gourmande, canette, potato gratin, tiramisu, wine and coffee.

3pm Relaxing afternoon: pétanque, belote, face painting, ponies, inflatable games.

Misa solemne seguida de la colocación de una corona de flores en el memorial de guerra.

12h Bebidas en el Ayuntamiento.

13:00 Comida ofrecida por Black Lights. Assiette gourmande, canette, gratinado de patatas, tiramisú, vino y café.

15:00 Tarde de relax: petanca, belote, pintacaras, ponis, juegos hinchables.

Feierliche Messe, gefolgt von einer Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal.

12 Uhr Ehrenwein, der im Rathaus angeboten wird.

13 Uhr Von Black Lights moderiertes Essen. Feinschmeckerteller, Ente, Kartoffelgratin, Tiramisu, Wein und Kaffee.

15 Uhr Entspannter Nachmittag: Boulespiel, Belote, Schminken, Ponys, aufblasbare Spiele.

