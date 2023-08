Fêtes locales de Gouze 11 route du Bourg Mont, 9 septembre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Au lac de chez Marque : Déjeuner à la fourchette. Gras-double OU omelette aux oignons, fromage, vin et café.

Activité pêche détente.

14h Jeux d’antan pour tout âge, jeux de force basque adulte par équipe.

18h30 Apéritif offert par le comité des fêtes.

20h Repas : Fideuà, Pastéis de Nata, vin, café.

23h Bal animé par l’orchestre ADN..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

11 route du Bourg Salle des fêtes de Gouze

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Au lac de chez Marque: Fork lunch. Gras-double OR onion omelette, cheese, wine and coffee.

Fishing activity.

2pm Old-fashioned games for all ages, adult Basque strength games by team.

6:30pm Aperitif offered by the festivities committee.

8pm Meal: Fideuà, Pastéis de Nata, wine, coffee.

11 p.m. Dance with ADN orchestra.

Au lac de chez Marque: Almuerzo de tenedor. Gras-doble O tortilla de cebolla, queso, vino y café.

Actividad de pesca.

14.00 h Juegos antiguos para todas las edades, juegos de fuerza vasca para adultos por equipos.

18h30 Aperitivo ofrecido por la comisión de fiestas.

20h Comida: Fideuà, Pastéis de Nata, vino y café.

23 h Baile animado por la orquesta ADN.

Au lac de chez Marque: Mittagessen mit der Gabel. Gras-double ODER Omelette mit Zwiebeln, Käse, Wein und Kaffee.

Aktivität Angeln Entspannung.

14:00 Uhr Spiele aus alten Zeiten für alle Altersgruppen, baskische Kraftspiele für Erwachsene pro Team.

18.30 Uhr Aperitif, der vom Festkomitee angeboten wird.

20 Uhr Essen: Fideuà, Pastéis de Nata, Wein, Kaffee.

23 Uhr Tanz mit dem Orchester ADN.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Coeur de Béarn