Fêtes locales de Gouze 11 route du Bourg Mont, 8 septembre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Inscription

18h30 Course enfants jusqu’à 12 ans.

19h Course adultes 10km et marche adultes 5km.

20h Restauration rapide et remise des récompenses.

21h Diffusion des matchs de rugby France/Nouvelle-Zélande.

23h Bal animé par Insomnia..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

11 route du Bourg Salle des fêtes de Gouze

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Registration

6:30pm Children’s race up to age 12.

7pm Adult 10km race and adult 5km walk.

8pm Fast food and awards ceremony.

9pm Broadcast of rugby matches France/New Zealand.

11pm Ball with Insomnia.

Inscripción

18.30 Carrera infantil (menores de 12 años).

19.00 h Carrera de 10 km para adultos y marcha de 5 km para adultos.

20.00 Comida rápida y entrega de premios.

21.00 Retransmisión de los partidos de rugby Francia/Nueva Zelanda.

23.00 h Baile con Insomnia.

Anmeldung

18.30 Uhr Lauf für Kinder bis 12 Jahre.

19 Uhr Lauf für Erwachsene 10 km und Walking für Erwachsene 5 km.

20 Uhr Schnellrestaurants und Preisverleihung.

21 Uhr Übertragung der Rugby-Spiele Frankreich/Neuseeland.

23 Uhr Tanz mit Musik von Insomnia.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Coeur de Béarn