Théâtre « Silence on tourne » 11 Route de Saint-Saturnin Bégadan, 9 décembre 2023, Bégadan.

Bégadan,Gironde

Les Théâtreux de Saint-Laurent-Médoc vous proposent une soirée théâtre avec la comédie hilarante « Silence on tourne », de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène par Pierre Eyquem.

Résumé : une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme.

Sans réservation..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

11 Route de Saint-Saturnin Foyer rural

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Théâtreux de Saint-Laurent-Médoc present an evening of theater with the hilarious comedy « Silence on tourne », by Patrick Haudecoeur and Gérald Sibleyras, directed by Pierre Eyquem.

Summary: A film crew has taken over a theater to shoot a movie. Today they’re shooting the sequence of the cheating husband who interrupts a performance to kill his wife’s lover.

No reservation required.

Los Théâtreux de Saint-Laurent-Médoc ofrecen una velada de teatro con la divertidísima comedia « Silence on tourne », de Patrick Haudecoeur y Gérald Sibleyras, dirigida por Pierre Eyquem.

Resumen: Un equipo de rodaje ha tomado un teatro para rodar una película. Hoy ruedan la secuencia del marido engañado que interrumpe una representación para matar al amante de su mujer.

No es necesario reservar.

Die Théâtreux von Saint-Laurent-Médoc bieten Ihnen einen Theaterabend mit der urkomischen Komödie « Silence on tourne » von Patrick Haudecoeur und Gérald Sibleyras unter der Regie von Pierre Eyquem.

Zusammenfassung: Eine Filmcrew hat sich für die Dreharbeiten in einem Theater eingemietet. Heute wird die Sequenz des betrogenen Ehemanns gedreht, der eine Vorstellung unterbricht, um den Liebhaber seiner Frau zu töten.

Ohne Reservierung.

