Jean-Yves Desfoux expose à la ferme Cara-Meuh ! « 150 ans du Carnaval de Granville : au cœur de la cavalcade » 11 route de Saint Léonard Vains, jeudi 18 janvier 2024.

Vains Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-18

fin : 2024-01-28

Le reporter granvillais Jean-Yves Desfoux présente à la ferme Cara-Meuh, en ouverture de la saison de son espace culturel, du 18 janvier au 28 février 2024, une exposition photographique dans le cadre des 150 ans du Carnaval de Granville. Cette année 2024 va en effet être historique pour la cité corsaire puisque le traditionnel et incontournable carnaval, désormais classé au patrimoine Mondial de l’Unesco, fête un siècle et demi d’existence.

Parades humoristiques, grandes cavalcades, batailles des confettis, bals à papa… le photographe avec ses images nous embarque dans la cavalcade nous plongent au milieu des farandoles en plein cœur de la fête, sous une pluie de confettis : « J’ai donc décidé, à cette occasion exceptionnelle du 150ème anniversaire, de revisiter mes milliers de clichés de ces 20 dernières années. J’ai rassemblé pour cette exposition une sélection de mes meilleures images. Une trentaine d’entre-elles, du carnaval de Granville depuis le début des années 2000 sont présentées ici à la ferme » explique le photographe qui ajoute : « Pour capter au mieux cette fête incroyable, j’aime m’immerger dans la parade. Etre au plus près des carnavaliers et de leurs chars pour réaliser des images qui traduisent au mieux cet esprit festif et joyeux, le bonheur des festivaliers et l’incroyable communion avec le public »

Pour mieux se fondre dans la foule et parader avec la cavalcade, le photographe n’hésite pas chaque année à s’habiller de très beaux costumes de théâtre et être ainsi lui-même acteur du spectacle : « c’est la meilleure des immersions : se fondre dans le décor pour sentir l’esprit de la fête et le capter au plus près »

Voilà donc, avant la grande semaine de fête historique de février 2024, l’occasion pour tous les amateurs de ce carnaval d’une petite mise en bouche avec cette exposition photographique qui invite à la fête. Difficile de bouder son plaisir devant tous ces clichés de fête, de bonheur, de rires… cette multitude de déguisements et ces magnifiques chars hauts en couleurs. A consommer sans modération !

Site internet de la galerie de l’artiste à Bricqueville/mer près de Granville :

www.atelierles4routes.com

Rencontre avec l’artiste : jeudi 18 janvier, de 16h à 18h.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

11 route de Saint Léonard Ferme Cara-Meuh !

Vains 50300 Manche Normandie equipe@cara-meuh.com



