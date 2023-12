Cet évènement est passé Cyril Romuald expose à la ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard Vains Catégories d’Évènement: Manche

Vains Cyril Romuald expose à la ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard Vains, 30 novembre 2023, Vains. Vains Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-30

fin : 2024-01-06 Photographies. Sapeur-pompier professionnel, Cyril ROMUALD pratique la photographie sur son temps libre, depuis de nombreuses années. Fin 2019, il a opté pour le statut d’Auteur photographe. « Nous avons la chance de vivre dans une région magnifique, particulièrement propice aux photos de paysages et je m’efforce de mettre en valeur celle-ci.

Il n’est pas toujours simple de se démarquer, de trouver le bon endroit et le bon moment mais c’est aussi l’une de mes motivations. Les saisons, les couleurs permettent généralement de redécouvrir des sites pourtant connus ». Pour cette exposition, il vous propose de longer notre littoral, de la côte de granit rose jusqu’au Cotentin. Au cours de ce périple, vous ferez escale dans des lieux incontournables, Saint-Malo, le Mont-St-Michel, Granville… Rencontre avec l’artiste : jeudi 30 novembre, de 16h à 18h. Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end..

11 route de Saint Léonard Ferme Cara-Meuh !

Vains 50300 Manche Normandie

Code postal 50300
Lieu 11 route de Saint Léonard
Ville Vains
Departement Manche

11 route de Saint Léonard Vains Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vains/