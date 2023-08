Atelier fabrication d’accessoires en feutrine de laine 11 route de Lasbordes Orion, 25 novembre 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

Que faire avec de la laine quand on n’a pas de machine pour la filer ? De la feutrine ! Avec la technique du feutrage à l’eau, en superposant des couches de laine mouillée et en y incrustant des chutes de tissus, vous parviendrez à créer de la feutrine avec laquelle vous réaliserez de jolis accessoires. Cet atelier est animé par Katy et Patrick de l’Atelier Katy..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

11 route de Lasbordes Maison LAcaze

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What can you do with wool when you don’t have a machine to spin it? Felt! Using the water felting technique, superimpose layers of wet wool and inlay scraps of fabric to create felted fabric for pretty accessories. This workshop is led by Katy and Patrick from Atelier Katy.

¿Qué puedes hacer con la lana si no tienes una máquina para hilarla? ¡Fieltro! Utilizando la técnica del fieltro al agua, superponiendo capas de lana húmeda e incrustando retales de tela, podrás crear fieltros con los que confeccionar bonitos accesorios. Este taller está dirigido por Katy y Patrick de Atelier Katy.

Was macht man aus Wolle, wenn man keine Maschine hat, um sie zu spinnen? Man kann filzen! Mit der Technik des Nassfilzens, bei der du mehrere Schichten nasser Wolle übereinanderlegst und Stoffreste einlegst, kannst du Filz herstellen, aus dem du hübsche Accessoires herstellen kannst. Dieser Workshop wird von Katy und Patrick vom Atelier Katy geleitet.

