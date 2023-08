Atelier initiation à la pensée visuelle 11 route de Lasbordes Orion, 25 novembre 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

Nous sommes cernés d’informations en tous genres qui nous demandent à la fois un effort d’analyse, de synthèse et de mémorisation. Pourtant, la pensée visuelle et le sketchnoting nous offrent de nombreux outils pour prendre des notes ou croquer vos cours, vos fiches de révision, vos livres ou émissions préférés en alliant esthétique, organisation et créativité. Venez avec des feuilles et des stylos de vos couleurs préférées. Cet atelier est animé par Annaig Collias..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:30:00. .

11 route de Lasbordes Maison LAcaze

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We’re surrounded by information of all kinds, requiring us to analyze, synthesize and memorize. Yet visual thinking and sketchnoting offer us many tools for taking notes or sketching out your lessons, your revision sheets, your favorite books or shows, combining aesthetics, organization and creativity. Come along with sheets of paper and pens in your favorite colors. This workshop is led by Annaig Collias.

Estamos rodeados de todo tipo de información que nos obliga a analizar, sintetizar y memorizar. Sin embargo, el pensamiento visual y el sketchnoting nos ofrecen muchas herramientas para tomar apuntes o dibujar tus clases, tus hojas de repaso, tus libros o programas favoritos, combinando estética, organización y creatividad. Ven con folios y bolígrafos de tus colores favoritos. Este taller está dirigido por Annaig Collias.

Wir sind von Informationen aller Art umzingelt, die uns gleichzeitig die Anstrengung abverlangen, sie zu analysieren, zusammenzufassen und uns zu merken. Visuelles Denken und Sketchnoting bieten uns jedoch zahlreiche Werkzeuge, um Notizen zu machen oder Ihre Vorlesungen, Prüfungsbögen, Lieblingsbücher oder -sendungen zu skizzieren und dabei Ästhetik, Organisation und Kreativität miteinander zu verbinden. Bringen Sie Blätter und Stifte in Ihren Lieblingsfarben mit. Dieser Workshop wird von Annaig Collias geleitet.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Béarn des Gaves