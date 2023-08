Spectacle « Picolo, requiem pour un âne » 11 route de Lasbordes Orion, 24 novembre 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

Picolo est mort. C’était le meilleur ami de la famille. Ce n’était pas un âne anonyme. C’était quelqu’un, avec son libre arbitre et sa fantaisie, pas du tout concerné par les éternelles moqueries dont les humains accablent les ânes comme pour se décharger de leur propre idiotie. Le minimum était de lui dédier un requiem adhoc, un memento mori sans consensus ni quiproquo. Un de profundis stricto sensu, un ex voto basé sur son curriculum vitae, le nec plus ultra de son agenda, un summum de satisfecit post mortem à priori sans erratum. Picolo, un spectacle joyeusement commémoratif en français, latin et hi-han, à la gloire des ânes mais pas forcément à celle des humains..

Picolo is dead. He was the family’s best friend. He wasn’t an anonymous donkey. He was someone, with his own free will and fantasy, not at all concerned by the eternal mockery with which humans overwhelm donkeys as if to vent their own idiocy. The least we could do was to dedicate an adhoc requiem to him, a memento mori without consensus or quid pro quo. A de profundis stricto sensu, an ex voto based on his curriculum vitae, the nec plus ultra of his agenda, a summum of post mortem satisfaction a priori without erratum. Picolo, a joyfully commemorative show in French, Latin and Hi-han, to the glory of donkeys but not necessarily to that of humans.

Picolo está muerto. Era el mejor amigo de la familia. No era un burro anónimo. Era una persona, con voluntad e imaginación propias, a la que no le importaban en absoluto las eternas burlas que los humanos amontonan sobre los burros como si quisieran desahogar su propia idiotez. Lo menos que podíamos hacer era dedicarle un réquiem ad hoc, un memento mori sin consenso ni malentendidos. Un de profundis stricto sensu, un ex voto basado en su curriculum vitae, el nec plus ultra de su agenda, un summum de satisfacción post mortem a priori sin erratas. Picolo, un espectáculo alegremente conmemorativo en francés, latín y hi-han, a la gloria de los asnos pero no necesariamente a la de los humanos.

Picolo ist gestorben. Er war der beste Freund der Familie. Er war kein anonymer Esel. Er war jemand mit seinem freien Willen und seiner Fantasie, der sich nicht im Geringsten mit dem ewigen Spott befasste, mit dem die Menschen die Esel überziehen, als wollten sie ihre eigene Dummheit abladen. Das Mindeste war, ihm ein adhoc-Requiem zu widmen, ein Memento mori ohne Konsens oder Missverständnisse. Ein de profundis stricto sensu, ein ex voto auf der Grundlage seines Lebenslaufs, das Nonplusultra seines Terminkalenders, ein Gipfel der post mortem-Zufriedenheit a priori ohne Erratum. Picolo, ein fröhliches Gedenkspektakel auf Französisch, Latein und Hi-Han, zur Ehre der Esel, aber nicht unbedingt zur Ehre der Menschen.

