Apprenti druide : Cueillette et concoction de sirop 11 route de Lasbordes Orion, 19 octobre 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

A défaut de créer de la potion magique, c’est une après-midi en immersion dans les jardins de Lacaze aux sottises, à Orion, entre Salies et Sauveterre-de-Béarn, que nous vous proposons.

Dans cet éco-lieu expérimental et alternatif, l’Homme et l’Environnement sont au centre de tous les projets. Dans le jardin pédagogique, l’eau de pluie et du sous-sol est récupérée, l’engrais est naturel, on y favorise la bio-diversité ; les plants et boutures sont faits maison.

Après la visite des jardins maraîchers et du verger, place à la cueillette de menthe, basilic, lavande ou thym qui après avoir bouilli et réduit seront transformés en sirop, 100 % naturel. Prévoir un contenant pour ramener son sirop et le déguster à la maison.

De 6 à 12 personnes.

Tout public, à partir de 3 ans.

Manipulation d’eau bouillante : chaque enfant doit être accompagné d’un adulte..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 16:30:00. EUR.

11 route de Lasbordes Lacaze aux Sottises

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Instead of creating magic potions, we’re offering an afternoon of immersion in the gardens of Lacaze aux sottises, in Orion, between Salies and Sauveterre-de-Béarn.

In this experimental, alternative eco-location, people and the environment are at the heart of every project. In the educational garden, rainwater and subsoil water are collected, natural fertilisers are used, biodiversity is encouraged and plants and cuttings are home-grown.

After a visit to the market gardens and orchard, it’s time to pick mint, basil, lavender and thyme, which will be boiled and reduced to make 100% natural syrup. Bring your own syrup to enjoy at home.

For 6 to 12 people.

Suitable for all ages 3 and up.

Boiling water handling: each child must be accompanied by an adult.

En lugar de crear pociones mágicas, te proponemos una tarde de inmersión en los jardines de Lacaze aux sottises, en Orion, entre Salies y Sauveterre-de-Béarn.

En este lugar ecológico, experimental y alternativo, las personas y el medio ambiente están en el centro de cada proyecto. En el huerto educativo se recogen las aguas pluviales y del subsuelo, se utilizan abonos naturales, se fomenta la biodiversidad y las plantas y esquejes son de cosecha propia.

Después de una visita a las huertas y el huerto, es hora de recoger menta, albahaca, lavanda y tomillo, que se hervirán y reducirán para hacer un sirope 100% natural. Traiga su propio sirope para disfrutarlo en casa.

Para 6 a 12 personas.

Apto para mayores de 3 años.

Manipulación del agua hirviendo: cada niño debe ir acompañado de un adulto.

Wenn Sie keinen Zaubertrank kreieren können, schlagen wir Ihnen einen Nachmittag in den Gärten von Lacaze aux sottises in Orion, zwischen Salies und Sauveterre-de-Béarn, vor, in die Sie eintauchen können.

In diesem experimentellen und alternativen Öko-Ort stehen der Mensch und die Umwelt im Mittelpunkt aller Projekte. Im Lehrgarten wird Regen- und Kellerwasser gesammelt, natürlicher Dünger verwendet, die Biodiversität gefördert und selbst gezüchtete Setzlinge und Stecklinge verwendet.

Nach dem Besuch der Gemüsegärten und des Obstgartens können Sie Minze, Basilikum, Lavendel oder Thymian pflücken, die nach dem Kochen und Einkochen zu einem 100 % natürlichen Sirup verarbeitet werden. Nehmen Sie einen Behälter mit, um Ihren Sirup mit nach Hause zu nehmen und ihn dort zu genießen.

Von 6 bis 12 Personen.

Für alle Altersgruppen ab 3 Jahren.

Umgang mit kochendem Wasser: Jedes Kind muss von einem Erwachsenen begleitet werden.

