Atelier découverte de la naturopathie et dégustation de super-aliments 11 route de Lasbordes Orion, 1 octobre 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez la naturopathie et ses bienfaits sur la santé autour d’un temps d’échange et de dégustation de super-aliments. La naturopathie est une approche de santé globale qui apporte de nombreuses clés pour améliorer son bienêtre et renforcer sa vitalité au quotidien. Venez apprendre à booster naturellement votre énergie et améliorer votre hygiène de vie par l’alimentation vivante, la respiration, l’usage de l’eau, les huiles essentielles, les plantes médicinales….

2023-10-01 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

11 route de Lasbordes Maison LAcaze

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover naturopathy and its health benefits through a discussion and tasting of superfoods. Naturopathy is a holistic approach to health that offers many keys to improving well-being and enhancing vitality on a daily basis. Come and learn how to naturally boost your energy and improve your lifestyle through living foods, breathing, water use, essential oils, medicinal plants?

Descubra más sobre la naturopatía y sus beneficios para la salud con un debate y una degustación de superalimentos. La naturopatía es un enfoque holístico de la salud que ofrece muchas claves para mejorar tu bienestar y potenciar tu vitalidad a diario. Ven y aprende a potenciar tu energía de forma natural y a mejorar tu estilo de vida a través de los alimentos vivos, la respiración, el uso del agua, los aceites esenciales, las plantas medicinales?

Entdecken Sie die Naturheilkunde und ihre gesundheitlichen Vorteile im Rahmen eines Austauschs und einer Verkostung von Superfoods. Die Naturheilkunde ist ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz, der viele Möglichkeiten bietet, das Wohlbefinden und die Vitalität im Alltag zu steigern. Lernen Sie, wie Sie Ihre Energie auf natürliche Weise steigern und Ihren Lebensstil verbessern können, indem Sie lebende Lebensmittel, Atmung, Wasser, ätherische Öle und Heilpflanzen verwenden

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Béarn des Gaves