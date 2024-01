A QUELLE HEURE ON MENT 11, route de la Tranchais La Regrippière, samedi 3 février 2024.

La Regrippière Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-17

En effet, cette année, les Amus’Cadets jouent plus tôt. Dès le mois de février, vous pourrez venir les applaudir pour six séances de théâtre réparties sur trois week-ends consécutifs

La pièce présentée cette année montre l’envers du décor. C’est le théâtre dans le théâtre! C’est l’histoire d’une troupe qui répète tant bien que mal une pièce de théâtre qu’ils joueront demain pour la première fois. Ils ne sont pas prêts du tout! Et tout ne se passe pas comme prévu…

– Le Samedi 3 février à 20 h 30,

– Le Dimanche 4 février à 15 h 00,

– Le Samedi 10 février à 20 h 30,

– Le dimanche 11 février à 15 h 00,

– Le vendredi 16 février à 20 h 30,

– Le samedi 17 février 20 h 30,

11, route de la Tranchais Salle Polyvalente

La Regrippière 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-05