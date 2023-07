Les volailles et agneaux de la ferme 11 route de Juniville Pauvres, 12 juillet 2023, Pauvres.

Pauvres,Ardennes

Vente de volailles (au détail) et d’agneau en caissettes ou au détail) Portes ouvertes les dimanches 30 avril et lundi 1er mai Magasin à la ferme ouvert les jeudi et vendredi de 14h à 17h Vente directe sur le marché de Reims Boulingrin (vendredi matin et samedi matin), sur le marché de Rethel (le jeudi matin) et livraisons sur Reims et ses alentours – Charleville Mézières et ses alentours – 1 fois par an au Luxembourg..

fin : . .

11 route de Juniville

Pauvres 08310 Ardennes Grand Est



Sale of poultry (retail) and lamb in boxes or retail) Open house on Sunday April 30th and Monday May 1st. Shop at the farm open on Thursday and Friday from 2 to 5 pm Direct sale on the market of Reims Boulingrin (Friday morning and Saturday morning), on the market of Rethel (Thursday morning) and deliveries on Reims and its surroundings – Charleville Mézières and its surroundings – 1 time per year in Luxembourg

Venta de aves de corral (al por menor) y cordero en cajas o al por menor) Jornada de puertas abiertas el domingo 30 de abril y el lunes 1 de mayo. Tienda en la granja abierta los jueves y viernes de 14.00 a 17.00 Venta directa en el mercado de Reims Boulingrin (viernes y sábados por la mañana), en el mercado de Rethel (jueves por la mañana) y entregas en Reims y alrededores – Charleville Mézières y alrededores – una vez al año en Luxemburgo.

Verkauf von Geflügel (im Einzelhandel) und Lamm in Kisten oder im Einzelhandel) Offene Türen am Sonntag, den 30. April und Montag, den 1. Mai Hofladen donnerstags und freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet Direktverkauf auf dem Markt in Reims Boulingrin (Freitagmorgen und Samstagmorgen), auf dem Markt in Rethel (Donnerstagmorgen) und Lieferungen in Reims und Umgebung – Charleville Mézières und Umgebung – 1 Mal pro Jahr nach Luxemburg.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme