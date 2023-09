Atelier de réalisation – film participatif 11 Route de Faverolles Valençay, 30 septembre 2023, Valençay.

Valençay,Indre

Le cinémobile présente « La suite de votre film préféré se passe dans votre ville »..

Samedi 2023-09-30 09:00:00 fin : 2023-09-30 17:00:00. .

11 Route de Faverolles

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire



The Cinémobile presents « The sequel to your favorite film is set in your town ».

El Cinémobile presenta « La secuela de tu película favorita tiene lugar en tu ciudad ».

Das Kinomobil präsentiert « Die Fortsetzung deines Lieblingsfilms spielt in deiner Stadt ».

