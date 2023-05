Les ateliers découvertes – Atelier mémoire 11 Route de Dieppe, 15 juin 2023, Bacqueville-en-Caux.

Bacqueville-en-Caux,Seine-Maritime

Les ateliers découvertes vous proposent dans leur programme un atelier mémoire !.

2023-06-15 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-15 11:30:00. .

11 Route de Dieppe

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



The discovery workshops offer a memory workshop in their program!

Los talleres de descubrimiento incluyen en su programa un taller de memoria

Die Entdeckungswerkstätten bieten Ihnen in ihrem Programm einen Gedächtnis-Workshop an!

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité