DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS 11 Route de Damas aux Bois Charmes, 3 décembre 2023, Charmes.

Charmes,Vosges

La Saint-Nicolas aura lieu le 03/12/23 : départ à 17 h de la Gare direction place Henri Breton fin du défilé à 18h30.

Attention, le père fouettard ne sera pas loin !. Tout public

Dimanche 2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

11 Route de Damas aux Bois GARE DE CHARMES

Charmes 88130 Vosges Grand Est



Saint-Nicolas will take place on 03/12/23: departure at 5 p.m. from the station towards Place Henri Breton, ending at 6.30 p.m.

Beware, the bogeyman won’t be far away!

Saint-Nicolas tendrá lugar el 03/12/23: salida a las 17 h de la estación hacia la plaza Henri Breton, fin del desfile a las 18.30 h.

¡Cuidado, el hombre del saco no estará lejos!

Der Nikolaustag findet am 03/12/23 statt: Abfahrt um 17 Uhr vom Bahnhof Richtung Place Henri Breton Ende des Umzugs um 18:30 Uhr.

Achtung, der Peitschenschwinger wird nicht weit sein!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT EPINAL ET SA REGION