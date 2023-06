Cet évènement est passé THE ART OF THE BRICK 11 Quai Saint-Pierre Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse THE ART OF THE BRICK 11 Quai Saint-Pierre Toulouse, 28 juin 2023, Toulouse. Toulouse,Haute-Garonne Quand les LEGO® deviennent des œuvres d’art 3D !.

2023-06-28 fin : 2023-08-31 19:00:00. 12.9 EUR.

11 Quai Saint-Pierre ESPACES EDF BAZACLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



When LEGO® become 3D works of art! ¡Cuando los LEGO® se convierten en obras de arte en 3D! Wenn LEGO® zu 3D-Kunstwerken wird! Mise à jour le 2023-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu 11 Quai Saint-Pierre Adresse 11 Quai Saint-Pierre ESPACES EDF BAZACLE Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville 11 Quai Saint-Pierre Toulouse

11 Quai Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/