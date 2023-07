LES BATEAUX AGATHOIS – DÉPART LE GRAU D’AGDE 11 quai du Commandant Méric Agde, 3 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Bateaux de promenade en mer vers la côte volcanique, la cité d’Agde, Le Fort Brescou, le marché de Sète, le Canal du Midi… Excursion pour l’observation en mer des dauphins et cétacés.

Pêche en mer..

11 quai du Commandant Méric

Agde 34300 Hérault Occitanie



Boat trips to the volcanic coast, the city of Agde, Fort Brescou, the market of Sète, the Canal du Midi… Excursion to observe dolphins and cetaceans at sea.

Sea fishing.

Paseos en barco por la costa volcánica, la ciudad de Agde, el Fuerte Brescou, el mercado de Sète, el Canal du Midi… Excursión para observar delfines y cetáceos en el mar.

Pesca en el mar.

Bootsfahrten zur Vulkanküste, zur Stadt Agde, zum Fort Brescou, zum Markt von Sète, zum Canal du Midi… Ausflüge zur Beobachtung von Delfinen und Walen auf See.

Angeln auf dem Meer.

