Exposition de Pierre DOUAY Un cadeau pour la Terre 11 place Saint-Roch, 3 février 2023, Luxey.

Photographe animalier et naturaliste, Pierre Douay a réalisé depuis plus de 20 ans, de nombreuses expéditions à travers le monde. Ses photographies témoignent de la beauté de notre Terre.

De l’Afrique aux îles du Pacifique, de la Nouvelle Zélande à l’Australie, du Canada à l’Alaska, en passant par l’Inde et de la France, Pierre tente avec la passion qui l’anime, de faire comprendre que chacun doit se sentir responsable de son propre environnement, afin de transmettre aux générations futures une planète vivante.

Vernissage le 3 février à 18h..

11 place Saint-Roch Cercle de l’Union

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pierre Douay is a wildlife and naturalist photographer who has been on numerous expeditions around the world for over 20 years. His photographs bear witness to the beauty of our Earth.

From Africa to the Pacific Islands, from New Zealand to Australia, from Canada to Alaska, passing through India and France, Pierre tries with the passion that drives him, to make people understand that everyone must feel responsible for their own environment, in order to pass on a living planet to future generations.

Opening on February 3rd at 6pm.

Pierre Douay es un fotógrafo naturalista y de vida salvaje que lleva más de 20 años realizando numerosas expediciones por todo el mundo. Sus fotografías son testimonio de la belleza de nuestra Tierra.

De África a las islas del Pacífico, de Nueva Zelanda a Australia, de Canadá a Alaska, pasando por la India y Francia, Pierre intenta, con la pasión que le anima, hacer comprender a la gente que cada uno debe sentirse responsable de su propio medio ambiente, para legar un planeta vivo a las generaciones futuras.

Inauguración el 3 de febrero a las 18.00 horas.

Pierre Douay ist ein Tier- und Naturfotograf, der seit über 20 Jahren zahlreiche Expeditionen auf der ganzen Welt unternimmt. Seine Fotografien zeugen von der Schönheit unserer Erde.

Von Afrika bis zu den Pazifikinseln, von Neuseeland bis Australien, von Kanada bis Alaska, über Indien und Frankreich, versucht Pierre mit der Leidenschaft, die ihn beseelt, zu vermitteln, dass jeder sich für seine eigene Umwelt verantwortlich fühlen muss, um den zukünftigen Generationen einen lebendigen Planeten zu hinterlassen.

Vernissage am 3. Februar um 18 Uhr.

