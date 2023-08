Théâtre « L’histoire des Ours Pandas » 11 place Marcadieu Lembeye, 31 août 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

LUI, un saxophoniste solitaire, se réveille avec une inconnue. ELLE, une mystérieuse jeune femme, lui accorde neuf nuits pour apprendre à se connaître. Neuf nuits pour s’ouvrir, se découvrir. Neuf nuits pour voyager dans le rêve et le fantasme à en avoir le vertige. Neuf nuits dans la poésie de l’amour. Neuf nuits pour, peut-être, se sentir vivant.

Mise en scène Marie-Anne Gorbatchevsky.

Avec Rémi Pucheu et Naïs Bourdet.

Participation libre, mais nécessaire !

Public à partir de 8 ans.

PLACES LIMITÉES / RÉSERVATION OBLIGATOIRE !.

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . .

11 place Marcadieu

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



HE, a lonely saxophonist, wakes up with a stranger. SHE, a mysterious young woman, gives him nine nights to get to know each other. Nine nights to open up and discover each other. Nine nights of dizzying dreams and fantasies. Nine nights of love poetry. Nine nights to, perhaps, feel alive.

Directed by Marie-Anne Gorbatchevsky.

With Rémi Pucheu and Naïs Bourdet.

Participation free, but necessary!

Ages 8 and up.

PLACES LIMITED / BOOKING ESSENTIAL!

ÉL, un saxofonista solitario, se despierta con una desconocida. ELLA, una misteriosa joven, le da nueve noches para conocerse. Nueve noches para abrirse y descubrirse mutuamente. Nueve noches de sueños y fantasías vertiginosas. Nueve noches de poesía del amor. Nueve noches para, tal vez, sentirse vivos.

Dirigida por Marie-Anne Gorbatchevsky.

Con Rémi Pucheu y Naïs Bourdet.

La participación es gratuita, ¡pero necesaria!

A partir de 8 años.

PLAZAS LIMITADAS / ¡IMPRESCINDIBLE RESERVAR!

ER, ein einsamer Saxophonist, wacht mit einer Unbekannten auf. SIE, eine geheimnisvolle junge Frau, gewährt ihm neun Nächte, um sich kennen zu lernen. Neun Nächte, um sich zu öffnen und sich selbst zu entdecken. Neun Nächte, um in Träumen und Fantasien zu reisen, dass einem schwindelig wird. Neun Nächte in der Poesie der Liebe. Neun Nächte, um sich vielleicht lebendig zu fühlen.

Inszenierung von Marie-Anne Gorbatchevsky.

Mit Rémi Pucheu und Naïs Bourdet.

Teilnahme frei, aber notwendig!

Publikum ab 8 Jahren.

BEGRENZTE PLÄTZE / RESERVIERUNG ERFORDERLICH!

Mise à jour le 2023-08-25 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN