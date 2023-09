Atelier « Je débute ma généalogie » 11 place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 27 septembre 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

Venez découvrir la méthodologie et les sources disponibles des Archives Départementales pour démarrer votre généalogie.

Inscription obligatoire sur https://www.lot.fr ou au 05.65.53.49.00

Nombre de place limité à 12 personnes.

2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 16:00:00. EUR.

11 place Léon Gambetta Médiathèque intercommunale de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



Come and discover the methodology and sources available from the Archives Départementales to get your genealogy started.

Registration required on https://www.lot.fr or 05.65.53.49.00

Places limited to 12 people

Venga a descubrir la metodología y las fuentes disponibles en los Archives Départementales para ayudarle a iniciar su genealogía.

Inscripción obligatoria en https://www.lot.fr o 05.65.53.49.00

Plazas limitadas a 12 personas

Lernen Sie die Methodik und die verfügbaren Quellen des Archives Départementales kennen, um Ihre Genealogie zu beginnen.

Anmeldung erforderlich auf https://www.lot.fr oder unter 05.65.53.49.00

Platzzahl auf 12 Personen beschränkt

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Cahors – Vallée du Lot