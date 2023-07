FlamencA – Le concert secret 11, place Joseph Patrat Arles, 11 août 2023, Arles.

FlamencA – Le concert secret Vendredi 11 août, 21h30 11, place Joseph Patrat Tarif unique 30 euros

Le Concert Secret

Une expérience immersive dans le flamenco comme vous ne l’avez jamais vécu !

Un trio d’artistes internationaux. Récital chant, musique, danse, dans l’intimité.

Pour connaître la programmation il faudra être au concert.

Durée 1h15 environ

Tarif unique 30 euros

11, place Joseph Patrat 11, place Joseph Patrat, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « festival.flamenca@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 12 58 24 92 »}, {« type »: « link », « value »: « https://festival-flamenca.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T21:30:00+02:00 – 2023-08-11T23:00:00+02:00

2023-08-11T21:30:00+02:00 – 2023-08-11T23:00:00+02:00

flamenco flamenca