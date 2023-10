EXPOSITION » LE JAPON VEGETAL » 11 Place Gambetta Pézenas, 17 novembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Une exposition d’art Japonais autour du végétal tout en délicatesse sur deux sites d’expositions, l’Hôtel Flottes de Sébasan et la Médiathèque Edmond Charlot. A découvrir absolument !.

2023-11-17 10:30:00 fin : 2023-12-23 18:30:00. .

11 Place Gambetta

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



A delicate exhibition of Japanese art based on plants, on two exhibition sites: the Hôtel Flottes de Sébasan and the Médiathèque Edmond Charlot. A must-see!

Una delicada exposición de arte japonés en torno a las plantas en dos lugares de exposición, el Hôtel Flottes de Sébasan y la Médiathèque Edmond Charlot. Una visita obligada

Eine Ausstellung japanischer Kunst rund um die zarte Pflanze an zwei Ausstellungsorten, dem Hôtel Flottes de Sébasan und der Mediathek Edmond Charlot. Unbedingt entdecken!

Mise à jour le 2023-10-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE