EXPOSITION – PEDRO » DEMAIN JE LUI PARLE » 11 Place Gambetta Pézenas, 21 septembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Pedro, des couleurs et des symboles…Des images sombres teintées de lumière nous portent dans un monde sans concession, dans un rêve tourmenté où se raconte une vie d’artiste..

2023-09-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 12:30:00. .

11 Place Gambetta

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



