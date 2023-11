Cet évènement est passé EXPOSITION DE LAURENCE BOISSENIN 11 place Ferrer Capestang Catégories d’Évènement: Capestang

Hérault EXPOSITION DE LAURENCE BOISSENIN 11 place Ferrer Capestang, 13 octobre 2023, Capestang. Capestang,Hérault Exposition de peintures de Laurence Boissenin.

2023-10-13 fin : 2023-12-30

11 place Ferrer

Capestang 34310 Hérault Occitanie



Painting exhibition by Laurence Boissenin
Exposición de pinturas de Laurence Boissenin
Gemäldeausstellung von Laurence Boissenin

