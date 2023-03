Carte blanche à Emmanuel Mourier 11, Place du docteur Gantier, 13 avril 2023, Royan.

Carte blanche à Emmanuel Mourier Jeudi 13 avril, 14h30 11, Place du docteur Gantier 6.50 €, réservation obligatoire

Dans la ville de la Reconstruction, la rencontre d’un urbanisme Art déco et d’une architecture « moderne », non conventionnelle dans ce type de tissu urbain, a produit une invention extraordinaire d’espaces intermédiaires, entre dehors et dedans, public et privé. Cette carte blanche propose de s’intéresser à cet urbanisme qui mêle immeubles collectifs et maisons individuelles, générant des lieux uniques et remarquables.

11, Place du docteur Gantier, 17200 Royan

2023-04-13T14:30:00+02:00 – 2023-04-13T16:30:00+02:00

Emmanuel Mourier