Atelier de Noël 11 Place du Docteur Auvret Barneville-Carteret, 1 décembre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Retrouvez-nous sous la tente sur le parking de chez Utile, pour une nouvelle édition des ateliers de Noêl.

De 14h à 17h00, confection d’orange de Noêl et de couronne de table.

Atelier gratuit et ouvert à tous..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00

11 Place du Docteur Auvret

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Join us under the tent in the Utile parking lot for another edition of our Christmas workshops.

From 2pm to 5pm, we’ll be making Christmas oranges and table wreaths.

Free and open to all.

Únase a nosotros en la carpa del aparcamiento de Utile para asistir a otra edición de los talleres navideños.

De 14:00 a 17:00, haremos naranjas de Navidad y coronas de mesa.

Este taller es gratuito y está abierto a todos.

Wir treffen uns im Zelt auf dem Parkplatz von Utile, um eine neue Ausgabe der Weihnachtsworkshops zu veranstalten.

Von 14:00 bis 17:00 Uhr: Herstellung von Weihnachtsorangen und Tischkränzen.

Die Workshops sind kostenlos und für alle zugänglich.

