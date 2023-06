Expo gravures de Catherine Oger 11 Place du 11 Novembre Yzeures-sur-Creuse, 18 août 2023, Yzeures-sur-Creuse.

Yzeures-sur-Creuse,Indre-et-Loire

Catherine Oger aimait croquer, graver et transmettre sa passion créative avec fougue. Au fil des ateliers organisés sur la place d’Yzeures-sur-creuse depuis 202, elle aura partagé avec gourmandise ses savoir-faire avec les habitants, dont celui de la gravure, de 14h à 18h..

2023-08-18 à ; fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

11 Place du 11 Novembre

Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Catherine Oger loved to sketch, engrave and pass on her creative passion with gusto. In workshops held in the town square of Yzeures-sur-creuse since 202, she shared her skills with local residents, including engraving, from 2pm to 6pm.

A Catherine Oger le encantaba dibujar, grabar y transmitir con gusto su pasión creativa. Durante los talleres organizados en la plaza de Yzeures-sur-Creuse desde 202, compartía con los habitantes sus habilidades, incluido el grabado, de 14 a 18 horas.

Catherine Oger liebte es, zu skizzieren, zu gravieren und ihre kreative Leidenschaft mit Feuereifer weiterzugeben. Im Laufe der Workshops, die seit 202 auf dem Platz von Yzeures-sur-Creuse organisiert werden, hat sie ihre Fertigkeiten mit Genuss mit den Einwohnern geteilt, darunter von 14 bis 18 Uhr auch die der Gravur.

Mise à jour le 2023-06-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire