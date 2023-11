Spectacle : Padam Padam 11 Place du 11 Novembre Reims, 12 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Padam, padam … Et déjà cette musique nous revient en tête.

Un monument de la chanson française qui donne vie à une comédie musicale chantée et dansée en direct par les artistes de la compagnie Trabucco. C’est avec un immense plaisir que la compagnie Trabucco remontera sur les planches avec ce nouveau programme de chansons françaises, mêlant aux grands monuments de Piaf d’autres chansons célèbres de ses contemporains pour un programme varié et entraînant..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . .

11 Place du 11 Novembre Maison commune du chemin Vert

Reims 51100 Marne Grand Est



Padam, padam? And the music is already playing in our heads.

A monument of French song brought to life in a musical comedy sung and danced live by the artists of the Trabucco company. The Trabucco company is delighted to be back on stage with this new program of French songs, mixing Piaf?s great monuments with other famous songs by her contemporaries for a varied and lively program.

¿Padam, padam? Y esa música ya suena en nuestras cabezas.

Un monumento de la canción francesa que cobra vida en una comedia musical cantada y bailada en directo por los artistas de la compañía Trabucco. La compañía Trabucco está encantada de volver a los escenarios con este nuevo programa de canciones francesas, mezclando los grandes monumentos de Piaf con otras canciones famosas de sus contemporáneos para crear un programa variado y animado.

Padam, padam? Und schon kommt uns diese Musik wieder in den Sinn.

Ein Monument des französischen Chansons, das in einem Musical zum Leben erweckt wird, das von den Künstlern der Kompanie Trabucco live gesungen und getanzt wird. Mit großer Freude wird die Trabucco-Compagnie mit diesem neuen Programm französischer Chansons auf die Bühne zurückkehren und die großen Denkmäler der Piaf mit anderen berühmten Liedern ihrer Zeitgenossen zu einem abwechslungsreichen und mitreißenden Programm vermischen.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme du Grand Reims