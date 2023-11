Les indomptables du rire 11 Place du 11 Novembre Reims, 5 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le grand show « Les Indomptables du Rire » réunit sur scène la crème de l’humour politique et people, incisif et mordant. Avec Amaury DE GONZAGUE l’aristo ruiné, Pierre-Yves NOËL l’imitateur qui ressuscite les Stars, Olivier PERRIN le provocateur qui décape les esprits puis en bonus mardi 5 : Régis MAILHOT le sale gosse doué en explosif et le mercredi 6 : l’intemporel chansonnier Jacques MAILHOT Maître du bon mot entre railleries et coups de patte.

4 humoristes sur scène chaque soir pour 2 représentations exceptionnelles sans aucune censure !

Ouverture des portes à 19H00 – Spectacle à 19H30 – Durée : 2h00..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . .

11 Place du 11 Novembre Maison commune du Chemin Vert

Reims 51100 Marne Grand Est



The big show « Les Indomptables du Rire » brings together on stage the cream of political and celebrity humor, incisive and biting. With Amaury DE GONZAGUE the ruined aristo, Pierre-Yves NOËL the imitator who brings the Stars back to life, Olivier PERRIN the provocateur who takes the piss out of people’s minds, then as a bonus on Tuesday 5: Régis MAILHOT the explosively gifted brat and on Wednesday 6: the timeless chansonnier Jacques MAILHOT Master of the bon mot between mockery and puns.

4 comedians on stage every night for 2 exceptional performances with no censorship!

Doors open at 7:00 pm – Show at 7:30 pm – Running time: 2h00.

El gran espectáculo « Les Indomptables du Rire » reúne sobre el escenario a la flor y nata del humor político y de famosos, incisivo y mordaz. Con Amaury DE GONZAGUE, el aristócrata arruinado, Pierre-Yves NOËL, el imitador que resucita a las estrellas, Olivier PERRIN, el provocador que se cachondea de la gente, y el martes 5: Régis MAILHOT, el mocoso explosivo, y el miércoles 6: el eterno chansonnier Jacques MAILHOT, el maestro del « bon mot » entre broma y broma.

4 cómicos en escena cada noche para 2 espectáculos excepcionales ¡sin censura!

Apertura de puertas a las 19.00 h – Espectáculo a las 19.30 h – Duración: 2 horas.

Die große Show « Les Indomptables du Rire » (Die Unbeugsamen des Lachens) bringt die Crème de la Crème des politischen und Promi-Humors auf die Bühne, scharf und bissig. Mit Amaury DE GONZAGUE, dem ruinierten Aristo, Pierre-Yves NOËL, dem Imitator, der die Stars wieder zum Leben erweckt, Olivier PERRIN, dem Provokateur, der die Geister zersetzt, dann als Bonus am Dienstag, den 5.: Régis MAILHOT, der Schmutzfink mit dem Talent zum Sprengstoff und am Mittwoch, den 6.: der zeitlose Chansonnier Jacques MAILHOT Meister des Bonmots zwischen Spott und Prankenhieben.

4 Humoristen auf der Bühne jeden Abend für 2 außergewöhnliche Aufführungen ohne jegliche Zensur!

Türöffnung um 19.00 Uhr – Vorstellung um 19.30 Uhr – Dauer: 2.00 Uhr.

